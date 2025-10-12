

Son olarak ana akımda yayınlanan ''Benim Annem Ankara'' adlı projeyle yeniden ekranlara dönen Belgüzar Korel, başarılı oyunculuk performansıyla yıllar içerisinde kendini ne kadar geliştirdiğini de kanıtladı. Dizinin kısa sürede final yapmasıyla birlikte sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Korel sosyal medyasında zaman zaman gündelik hayatından kareler paylaşıyor.



Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile Şehrazat dizisi setinde başlayan aşkını evlilik kararıyla taçlandıran Korel, ilerleyen yaşına rağmen fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun bir süredir da sportif bir yaşamı tercih ettiği biliniyordu. Korel, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin, Düğüm, Bitmeyen Şarkı gibi birçok yapımda rol alan 43 yaşındaki oyuncu son olarak ATV ekranlarında, ''Benim Annem Ankara'' projesiyle izleyicisiyle buluştu. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan hayranlarının "Niye bu kadar çok spor yapıyorsun?" sorusunu yanıtladı. Samimiyeti ve doğal halleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun spor ile ilgili yaptığı itiraf gündem oldu.

Korel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Çünkü çok yedim ve çok hareketsiz kaldım. Öğrenciyken de böyleydim, hep son noktada harekete geçerdim. Bu anlamda örnek alınacak biri değilim" ifadelerine yer verdi.

Geçmişte spor salonlarıyla yaşadığı deneyimleri paylaşan oyuncu; "6 aylık üyelik aldım, sadece iki defa gitmiştim. Bana '6 ayda gelmediğiniz kadar son anda geldiniz' dediler. Spor salonlarına çok para bıraktım. Bu sefer düzenli gidiyorum, bakalım ne kadar sürecek. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Öyle ölçüsüz bir insanım, artık durmam gerektiğini anladım". ifadelerini kullandı.