Belinde silahla para saçtı: Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Belinde silahla para saçtı: Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir otomobilin üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Belinden silah da çıkaran Dalveren o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Aleyna Dalveren’i gözaltına aldı.

İstanbul’da emniyet ekipleri, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in lüks araçta silah ve sahte para paylaşımı yaptığı video üzerine ekipler harekete geçti.

Dalveren, Maltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Belinde silahla para saçan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı - 2

Şüphelinin evi, iş yeri ve aracında yapılan aramalar sonucu para sayma makinesi, bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 grivna, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi.

Belinde silahla para saçan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı - 3

DİLAN POLAT VE DİĞER FENOMENLERLE İRTİBATLI

Öte yandan gözaltına alınan Dalveren’in, kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve dosyada isimleri yer alan diğer fenomenlerle de yoğun irtibatının olduğu belirlendi.

Belinde silahla para saçan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı - 4

Belinde silahla para saçan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı - 5

Belinde silahla para saçan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı - 6

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