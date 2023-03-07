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Jude Bellingham'ın peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Dünya yıldızı transferi için devrede

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Bellingham için Manchester City'nin devrede olduğu öğrenildi. Yanı sıra eski takım arkadaşı Haaland da bu transfer için önemli bir etken olduğu kaydedildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 23:49
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Bellingham İngiltere yolcusu

Jude Bellingham'ın peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Dünya yıldızı transferi için devrede
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Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Real Madrid'in yanı sıra Liverpool ve Chelsea'nin de peşinde olduğu Jude Bellingham'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

DEV TRANSFER İÇİN DÜNYA YILDIZI DEVREDE
Dortmund, İngiliz orta saha oyuncusunun bonservisini 150 milyon Euro olarak belirledi.
Guardiola, Bellingham'a City forması giydirmek için sezon başında Dortmund'dan kadrosuna kattıkları Erling Haaland'ı, eski takım arkadaşını ikna etmesi için harekete geçirdi.

16 GOLE ETKİ ETTİ
Bu sezon Dortmund ile 31 resmi maça çıkan İngiliz süperstar, 10 gol ve 6 asist kaydetti.

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