Bellingham Real Madrid'de kariyerinin zirvesinde

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız Jude Bellingham, oynadığı 10 maçta 10 gol, 3 asist katkısı verirken, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

KAYNAK: İHA
Bellingham Real Madrid'de kariyerinin zirvesinde

La Liga’nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Osasuna’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid formasıyla kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Genç yetenek, 8’si La Liga, 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere görev aldığı 10 maçta, 10 gol sevinci yaşarken, 3 de gol pası verdi.

20 yaşındaki futbolcu, 3 sezon forma giydiği Borussia Dortmund’da orta sahanın savunma bölümünde görev alırken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Bellingham’ı orta sahanın hücum bölgesinde rol vermesiyle birlikte skor katkısında kariyer rekoruna ulaştı.

Jude Bellingham ligde Almeria ve Osasuna maçlarında 2’şer, Athletic Bilbao, Celta Vigo, Getafe ve Girona müsabakalarında 1’er, Şampiyonlar Ligi’nde de Union Berlin ve Napoli karşısında 1’er gol kaydetti.

Genç futbolcu ayrıca Almeria, Girona ve Napoli müsabakalarında da 1’er asist üretti.

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