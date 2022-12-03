Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine flaş isim

Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu ve atv'de yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisine usta bir oyuncu katıldı.

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde artık Engin Benli de yer alacak.

Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek.

50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.

