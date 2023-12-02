Ben Bu Cihana Sığmazam’a flaş transfer. Yuvaya geri döndü

Ekranların başarılı oyuncusu Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ben Bu Cihana Sığmazam’a flaş transfer. Yuvaya geri döndü

atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 5 Aralık Salı günü yayınlanacak 48. Bölümüyle oyuncu kadrosuna dahil olan Ozan Akbaba, Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov karakterine hayat verecek.

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Gardaşov, Cezayir Türk'ün üstüne kurulan oyunları bozacak.

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Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

"Ben Bu Cihana Sığmazam" Salı akşamları saat 20.00'de atv'de.

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