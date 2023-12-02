Ben Bu Cihana Sığmazam’a flaş transfer. Yuvaya geri döndü

atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 5 Aralık Salı günü yayınlanacak 48. Bölümüyle oyuncu kadrosuna dahil olan Ozan Akbaba, Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov karakterine hayat verecek.
Gardaşov, Cezayir Türk'ün üstüne kurulan oyunları bozacak.
Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.
"Ben Bu Cihana Sığmazam" Salı akşamları saat 20.00'de atv'de.
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