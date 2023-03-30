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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan hamile mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın son bölümdeki görüntüsü hamile olduğu iddiasına yol açtı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:27
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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban’ın hamile olduğu iddia edildi 

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan hamile mi?
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın dizinin son bölümündeki düğün sahnelerindeki görüntüsü kafaları karıştırdı. Meslektaşı Ertan Saban’la evli ve “Biricik” adlı bir de kızı olan Özkan’ın ikinci kez bebek bebek beklediği yorumları yapıldı.

AJANSINDAN AÇIKLAMA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Doğal güzelliği ve etkili oyunculuğuyla göz kamaştıran Ebru Özkan’ın menajerlik ajansı Talent Co. ise Özkan’ın hamile olmadığını, sadece son dönemde biraz kilo aldığını belirtti ve “Ajansımızın tek hamile olan oyuncusu Funda Eryiğit” açıklamasını yaptı.

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