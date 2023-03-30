Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan hamile mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın dizinin son bölümündeki düğün sahnelerindeki görüntüsü kafaları karıştırdı. Meslektaşı Ertan Saban’la evli ve “Biricik” adlı bir de kızı olan Özkan’ın ikinci kez bebek bebek beklediği yorumları yapıldı.

AJANSINDAN AÇIKLAMA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Doğal güzelliği ve etkili oyunculuğuyla göz kamaştıran Ebru Özkan’ın menajerlik ajansı Talent Co. ise Özkan’ın hamile olmadığını, sadece son dönemde biraz kilo aldığını belirtti ve “Ajansımızın tek hamile olan oyuncusu Funda Eryiğit” açıklamasını yaptı.