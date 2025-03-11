“Ben ekonomistim” diyen Erdoğan’ın kabusu olacak anket! AKP’ye yakın şirket açıkladı

İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma şirketi, bu sefer katılımcılara “Ekonomi yönetimine güven duyuyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Ankette çıkan sonuç ise şaşırttı, yüzde 74,6 oranında ekonomide ‘ben ekonomistim’ diyen Erdoğan’a güven duyulmuyor. AKP’lilerin bile ekonomiden mutlu olmadığı araştırmada ortaya çıktı.

22 YILLIK İKTİDARLIK ‘EKONOMİ’ İLE SON BULMUŞTU

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. AKP’deki yenilginin en temel sebebi ise ekonomideki yanlış politikalardan kaynaklı yüksek kur ve enflasyon vatandaşın boynuna büyük bir yük olmuştu. Öyle ki maaşlar bile kur ve enflasyon karşısında erimişti. Ekonomideki durum ise yerel seçimlerde yansıması oldu.

AKP’LİLER BİLE ERDOĞAN’IN EKONOMİSİNE GÜVENMİYOR

İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma ise bu yansımaya ışık tutacak bir araştırma gerçekleştirdi. Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in köşesinde paylaştığı araştırmada; Prof. Dr. Rasim Özcan’ın hazırladığı “GENAR Türkiye Raporu”nun üçüncü bölümü “Ekonomi: Beklentiler, Duvarlar ve Rakamlar” kısmında çarpıcı sonuçlar karşımıza çıktı.

Enflasyonla mücadele yolunda ekonomi yönetimine güven konusu daha da önemli bir hâl almıştır. Bu yüzden ‘Ekonomi yönetimine güven duyuyor musunuz?’ sorusu bu sayıda da araştırma katılımcılarına yöneltildi. Katılımcıların yüzde 74,6 Hiç/Güvenmiyorum yanıtını verdi. AKP’li araştırma şirketinde bile ekonomi yönetiminin ana sorun olduğu gözler önüne serildi.

YÜZDE 50 OY ALAN ERDOĞAN’A GÜVENEN İSE YÜZDE 15,5 ÇIKTI

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 üzerinde oy olarak seçilen Erdoğan’a ekonomide güvenen oran ise 15,5 olarak ortaya çıktı. Ne güveniyorum/Ne güvenmiyorum’ diyenlerin oranı, bir önceki ay yüzde 13.7 seviyesinden şubat ayında yüzde 9.9 seviyesine geriledi.

“BEN EKONOMİSTİM” DEMİŞTİ

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, PBS kanalının konuğu olarak soruları yanıtlamıştı. Erdoğan, “Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim” demişti.