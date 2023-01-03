Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, düzenlediği basın toplantısında Tıp Fakültesi'nde profesörler tarafından bıçak parası alındığı yönündeki iddiaları yanıt verdi.

Bıçak parasının Türkiye'nin sorunu olduğunu söyleyen Özölçer, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'a atıf yaptı.

Özölçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece bizim sorunumuz değil. Sağlık Bakanlığı tüm muayeneleri kapattı. Ama üniversitelerde öyle değil. Bizim hocalarımız muayene açıyor. Ben Hakan Fidan değilim. Hastalara söylüyorum. Gece gündüz hastaneye gidip hastalara bu konuda şikayeti olan var mı diyorum. Bıçak parası konusunda şikayetiniz varsa gereğini yapalım. Ama polisin yapamadığını ben yapamam. Hastalardan para alan doktor varsa gereğini yaparım. Ama hastalar isim vermek istemiyor. Bu bahsettiğimiz konu asla tüm doktorları kapsamaz. Sorun belki yüzde 5'i bulur. Ama suyu bulandırmaya yetiyor. Can korkusu olan hastadan hiç bir doktor para alamaz"