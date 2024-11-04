"Ben mali müşavirim" diyerek tehditler savurdu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kadın sürücü, iddialara göre otomobiliyle ilerlerken motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsünün arkadaşı kavga anını kameraya aldı.

"BEN MALİ MÜŞAVİRİM"

Kadın sürücü "ben mali müşavirim" diyerek ağza alınmayacak küfürler etti. Öte yandan "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" gibi cümleler de kullandı. Ardından tekrar küfürler etmeye devam etti. Kadın, "İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemece geçmiyor ki ben mali müşavirim" diyerek sözlerine devam etti.