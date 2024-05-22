‘Bende anahtar vardı’ oyunu tam not aldı

Kaynak: İHA
‘Bende anahtar vardı’ oyunu tam not aldı

Turgutlu Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri, şehrin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi, "Bende Anahtar Vardı" adlı yeni tiyatro oyunuyla sahne aldı ve izleyicilerden tam not aldı. Oyun, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ve Personel A.Ş Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte oyunun ikinci gösterimini izledi. Başkan Akın, tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, oyunun yazarı Gönül Özkaradayı'ya, oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Turgutlu Belediyesi'nin sanat ve sosyal hayata katkıları, şehrin kültürel zenginliğini artırıyor.

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