Bendevi Palandöken'den İsyan ettiren yabancı tabela kirliliği

Türkçe’nin zengin ve köklü bir dil olduğunu vurgulayan TESK Başkanı Bendevi Palandöken yabancı tabelalar konusunda uyarılarda bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık tabelalarda gerçekten de bir karmaşa yaşanıyor. Neredeyse Türk dilinin kullanıldığı tabelalar her geçen gün biraz daha azalıyor. Çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelalar cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olarak şehrin kültürüne zarar veriyor. Ayrıca o karışık tabelaların olduğu yerlerde neler satıldığı bilinmediği için kendi vatandaşlarımız bile girmekte zorlanıyor. Son yıllarda özellikle Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerine artan göçlerle birlikte yabancı tabela kullanımı haddinden fazla arttı. Bu da doğrudan milli kimliğimize zarar veriyor. Bunun için yapılması gereken şey bir kere tabela birliğinin olması ve yabancı tabela kullanımının sınırlandırılması. Tabela yönetmeliğinde yer alan kurallara sıkı sıkıya riayet edilerek kamu denetimleri artırılmalı. Ayrıca turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yabancı dillerin yer alması zorunluysa dahi Türkçe karşılıklarıyla birlikte kullanılmalı. Çünkü o müessesenin kim olduğunun, ne sattığının bilinmesi lazım” dedi.

“TABELALAR KURUMSAL KİMLİĞİ GÜÇLENDİRİR”

Tabelaların işletmeler için sadece bir tanıtım aracı olmanın ötesine geçerek profesyonel ve saygın bir imaj oluşturmada kritik bir rol oynadığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tabelaların bir özelliği de kurumsal kimliğini ön plana çıkaran bir vasıta olmasıdır. İşletmelerin tabelaları müşterilerin dikkatini çeken ilk unsurdur. Bu sebeple tabela tasarımlarında kullanılan renkler, yazılar ve görsel unsurlar son derecede önemlidir. Tabelaların belirli standartlara göre hazırlanması güven duygusu oluşturur ve uzun vadede işletmenin kurumsal kimliğini güçlendirir. Tabelalara getirilecek olan standartlar ayrıca işletmenin tanınırlığını artırır ve bulunduğu yerin kolayca fark edilmesini sağlar. Bu sayede işletmeler daha düzenli ve profesyonel bir görünüme kavuşurken, sokakların estetiği korunur ve şehirler daha düzenli bir görünüm kazanır. Bundan dolayı yabancı ve görsel unsuru bozan tabelaların kontrol altına alınması, dilimize ve kültürümüze sahip çıkma konusunda atılacak önemli adımlardan biridir” şeklinde konuştu.