Benfica'dan depremzedeler için saygı duruşu

Benfica Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için saygı duruşunda bulundu
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Portekiz takımı, sosyal medya hesabından saygı duruşunun yapıldığı anı gösteren bir görüntü paylaşarak, "Suriye ve Türkiye'deki depremzedeleri rahmetle anıyoruz. Dualarımız sizinle." mesajına yer verdi.
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