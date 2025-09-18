Bengü o iddialara ateş püskürdü!

2000 li yıllarda söylediği parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Bengü, Serdar Ortaç düetle de o yıllarda adından sıklıkla söz ettirmişti.



Kalbim, Unut Beni, Kuzum, İki Melek, Yazık, bağlasan durmam gibi bir çok parçayı seslendiren ünlü şarkıcı son dönemlerde aile hayatına ağırlık verdi. 2018 yılında Selim Selimoğlu‘yla yaşadığı aşkı evlilikle taçlandıran ünlü şarkıcının bu evlilikten Zeynep adını verdiği bir kızı dünyaya geldi. Selimoğlu’yla olan evliliğini 2024 yılında ani bir ayrılık kararıyla sonlandıran 46 yaşındaki sanatçı kameralardan uzak kalmayı tercih ediyor.



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcının son konserindeki görüntüleri magazin gündeminde tartışmalara sebebiyet verdi. Estetik olduğu iddiaları konuşulan Bengü bu iddialara sert çıktı.



Uzun süredir ekranlarda sanatçının konserinde giydiği iddialı kıyafetlerin yanı sıra yüzünde estetik olduğu iddiaları da son günlerde magazin gündemini meşgul ediyor.

Sosyal medyada da gündeme gelen konuya ilişkin Bengü‘nün hayranları da ikiye bölündü. Ünlü sanatçı iddiaları ilişkin sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Bengü’nün konser öncesinde çekilen görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Magazin gündemine de düşen görüntülerden sonra bengü’ün yüzüne ne oldu merak edildi.

Söz konusu yorumları ardından bir süre sessiz kalan sanatçı hakkında çıkan iddialara daha fazla dayanamayarak sessizliğini bozdu. Instagram platformu üzerinden bir açıklama yaptı

Videoyu; "Allah, başka dert vermesin, amin" notu ile yayımlayan Bengü; "Dolgu yok. Öyle bir şey yok. Bakın normal evden çıkan halim bu... Minnacık bir filtre koydum. Evet, yani şu an azıcık bir makyaj da yapıyorum kendime. Orada dudak etrafına böyle bir çerçeve çizdik. Ondan sonra parlatıcı var. Yanakta sert bir ışık ve tabii allık var. Yani şöyle normal günlük bir mod olmadığı için sahneye çıkıyoruz, full makyaj yapıyoruz o yüzden... Anlaştık mı? Yüzüme bir şey yapmadım" ifadelerini kullanarak hakkında çıkan 'dolgu, botoks' iddialarını yalanladı.