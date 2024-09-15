'Beni tutamazsınız. Benim 10 fabrikam var'. THY'nin İstanbul Londra seferli uçağı karıştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçağında bir yolcunun ortalığı ayağa kaldıran hareketleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

THY uçağı İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı.

UÇAĞIN İÇİNDE KÜFÜRLER ETMEYE BAŞLADI

Uçağa binen yolculardan teki uçağın içinde küfürler savurmaya başladı. İddiaya göre, uçak tipi değiştiği için koltuk sırası da değişen yolcunun kabin memurlarına yağdırdığı hakaretler karşısında polis ekipleri harekete geçti.

Fakat polis ekiplerinin çabası da yolcuyu sakinleştirmeye yetmedi. Polise de "Beni tutamazsın. Benim 10 tane fabrikam var. Boş konuşmayın" diyerek yolcuyu uçaktan indirdi.

KARA LİSTEYE ALINDI

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün yapılan İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" dedi.

UÇAKTAN İNDİRİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Koltuk sırasının değişmesi sonrası ortalığı ayağa kaldırıp kabin memurlarına hakaret eden ve polislere karşı gelen şahsın uçaktan indirildiği görüntüler ortaya çıktı.

İşte o görüntüler,