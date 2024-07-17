Benito Mussolini hakkında 25 ilginç gerçek

1902'de İtalya'dan ayrılarak İsviçre'ye gitti. Burada işçi olarak çalıştı ve sosyalist hareketlere katıldı. İsviçre'deki sürgün yıllarında, sosyalist fikirlerini daha da radikalleştirdi ve birçok kez tutuklandı. Bu dönemde, Marksist teoriler üzerine çalıştı ve konuşmalar yaptı.