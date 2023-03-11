Karim Benzema'dan Didier Deschamps'a sert yanıt

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa, Arjantin'e kaybederken Karim Benzema'nın kadroda olmaması birçok kişi tarafından tartışılmıştı.

BENZEMA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Bu konuyla ilgili Fransız basını Le Parisien'e konuşan Deschamps, Karim Benzema'ya yaşadığı sakatlık nedeniyle dönüşünü takım menajeriyle organize etmesini söylediğini ancak Fransız golcünün kamptan ayrıldığını söylemişti. Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'ndaki patronuna sert bir yanıt verdi.

"BU NE CÜRET?"

Karim Benzema kişisel Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımlarında Deschamps'ın açıklamalarını hedef aldı. 35 yaşındaki oyuncu, Fransız çalıştırıcının açıklamalarının üzerine, "Bu ne cüret?" yazarak palyaço emojisi koydu.

BALLON DOR'A LAYIK GÖRÜLDÜ

Geçen sezon gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünyası kupasını kaldıran Benzema, Ballon Dor ödülüne de sahip oldu.