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Fransa karıştı. Benzema'nın menajeri Deschamps'a hesap sordu

Fransa Milli Takımı'nda Benzema tepkisi. Yıldız oyuncunun menajeri de tartışmaya dahil oldu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:24
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Benzema öfkesi! Fransa Milli Takımı'nı karıştıracak polemik

Fransa karıştı. Benzema'nın menajeri Deschamps'a hesap sordu
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Karim Benzema'nın menajeri, Fransız yıldızın Dünya Kupası'ndaki durumu hakkında tepki gösterdi

2022 Dünya Kupası öncesi sakatlanan Karim Benzema, Fransa kadrosunda yer almasına rağmen Katar'dan ayrılmış ve turnuvada forma giymemişti.

Yıldız golcünün menajeri Karim Djaziri, sosyal medya hesabından Benzema konusunda tepki gösterdi.

Djaziri, "Üç uzmana danıştım. Benzema'nın en azından son 16 turunda kadroda olabileceğini söyledi. Neden onu bu kadar erken gönderdin?" ifadeleriyle teknik direktör Didier Deschamps'a tepki gösterdi.

Karim Benzema finalde Cumhurbaşkanı Macron'un davetini reddetmiş ve Katar'a gitmemişti. Benzema turnuvanın ardından da milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

 

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