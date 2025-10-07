Benzer olayı aydınlatmışlardı… Savcılık talimatı verdi! Güllü’nün sır ölümünü 3 kişilik uzman ekip çözecek

Kasımpaşalı Güllü Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, evinde ve düştüğü yerde bu hafta keşif incelemesi yapılacağı öğrenildi.

3 KİŞİLİK MÜHENDİS EKİBİ İNCELEME YAPACAK

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tayin ettiği üç kişilik mühendis heyeti Güllü’nün hem düştüğü pencerenin bulunduğu odada hem de düştüğü yerde inceleme yapılacak.

“GÜLLÜ DÜŞTÜ MÜ YOKSA İTİLDİ Mİ?”

Yapılacak olan incelemede "Güllü düştü mü yoksa itildi mi?” sorusunun cevabı aranacak. Hazırlanan rapor neticesinde soruşturmanın seyri belli olacak.

SEMİHA SÖZER OLAYINI AYDINLATMIŞLARDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tayin ettiği bu bilirkişi heyeti daha önce de benzer bir olayın aydınlatılmasını sağlamış. Semiha Sözer (33) eşiyle Yalova’nın Soğuksu köyünün dağlık bir bölgesinde uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Eşi Erdal Sözer (41) çelişkili ifadeler vermiş, tayin edilen bilirkişi heyeti de Semiha Sözer’in cesedinin bulunduğu yere ancak itilerek düşürülmüş olabileceği yönünde rapor vermişti. Bunun üzerine eşi tutuklandı ve hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis’ istemiyle dava açılmıştı. Şimdi aynı ekip Güllü’nün evinde ve düştüğü yerde inceleme yapıp rapor hazırlayacak.

KANINDA YÜKSEK ALKOL TESPİT EDİLMİŞTİ

Güllü’nün otopsi raporu dün çıktı. Ünlü şarkıcının kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Güllü’nün tırnak arasından ve bedeninden alınan sürüntü örneklerinin incelemesi devam ederken, Güllü’nün kayıp düştüğü söylenen oda zemininden alınan örneklerin incelemesi de sürüyor.

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kriminal laboratuvarlarına gönderilen ses ve görüntü kayıtlarıyla ilgili raporun ise tamamlanma aşamasına geldi.

SON ANLARI

Savcılığın o gece evdeki kamera kayıtlarına geçen görüntülerle ilgili incelemelerin de ifadelerle uyumlu olduğu değerlendiriliyor. O gecenin görüntülerine göre Güllü, kızı ve kızının arkadaşı o gece önce salondaydılar. Bir süre oturup müzik dinlediler sonra da dans ettiler. Ardından kızlar kendi odalarına geçti. Orada önce film izlediler ardından da müzik açıp ‘roman havası’ oynamaya başladılar. O sırada tuvalette olan Güllü de gelip odaya girdi. O sırada da roman havası çalmaya devam ediyordu. O da bir süre böyle devam eden ortam Güllü’nün kızı ve arkadaşının feryat ederek dışarıya koşmalarına kadar devam etti…