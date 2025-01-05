Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter

Ferdi Tayfur'un fiziki görünümü ve sesiyle büyük benzerlik taşıyan Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, bu acı haber üzerine Almanya'da planladığı konserini iptal edip cenazeye katılmak için Türkiye'ye döndü.

Ferdi Kaya, Türkiye'nin yanı sıra birçok yabancı ülkede sahne almış ve Ferdi Tayfur'a olan benzerliği sayesinde büyük ilgi görmüştü. Kaya, "Ferdi Tayfur abime her zaman teşekkür ettim. Kendisinin onayı ile onun şarkılarını seslendirdim ve seslendirmeye devam ediyorum. Ayrıca Ferdi abinin gençlik yıllarına ait reklamlarda da rol aldım" diyerek duygularını ifade etti.

Yaklaşık 25 yıldır sanat camiasında olan ve Ferdi Tayfur ile benzerliği ile tanınan Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, "Sevgili hocam, mekanın cennet olsun. Senin sayende çok ekmek yedim, sevildim, sayıldım. Şarkılarını sana yakışır şekilde söylemeye çalıştım. Ne söylesem az, çok üzgünüm arabeskin kralı. Hatıran yeter" şeklinde duygusal bir açıklamada bulundu.