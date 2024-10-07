Benzin 50 TL’yi bulacak mı? Gözler bu gelişmeye kilitlendi

Düzenleme: Kaynak: TGRT
Benzin 50 TL’yi bulacak mı? Gözler bu gelişmeye kilitlendi

Tam bir kaosun hakim olduğu Ortadoğu’da İsrail'in İran'ın enerji tesislerine saldırması durumunda dünyada petrolün varil fiyatının 100 dolara çıkabileceği belirtiliyor. Bu gelişme sonucunda ise akaryakıt fiyatlarının 50 TL'yi bulması bekleniyor.

Ortadoğu’da Gazze ile başlayan İsrail saldırıları, Lübnan’a sıçradı. Hizbullah liderinin öldürülmesi sonrası İran’ın İsrail’i vurmasıyla ise Ortadoğu tam bir kaos içinde. Bu gelişmeler, Petrol fiyatlarında 100 dolar beklentisini hız kazandırdı.

Geçtiğimiz hafta 79 doların üzerini test eden petrol, arta çatışmalara ve İsrail'in İran'a yapması planlanan saldırıya kilitlendi. İsrail'in İran'ın petrol üretim noktalarını vurması halinde ise petrol fiyatları 100 doları aşabilir.

Petrolün maliyeti süpermarketteki gıda fiyatından arabanızın deposunu doldurmanın maliyetine kadar her şeyi etkileyecek.

Analistler İsrail'in İran'ın petrol sektörüne saldırmaya karar vermesi halinde, Brent ham petrolünün fiyatındaki artışın pompalardaki dolum maliyetini "oldukça hızlı" artırabileceğini söylüyor. Bu senaryo Türkiye'deki genel enflasyonu da tehdit edebilir.

Bu kapsamda petrol yeni haftaya 77,75 dolardan başlarken petrolün 100 dolar olması durumunda ise akaryakıt fiyatları ibresini 50 TL'ye çevirebilir.

7 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.85 TL

Motorin litre fiyatı: 42.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 42.59 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.66 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

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