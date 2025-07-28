Bursa orman yangınında 1 kişi gözaltında! Öfkeli halk emniyetin önünde toplandı

Benzin dökerek orman yangını çıkardığı iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını öğrenen öfkeli halk ise emniyetin önünde toplandı. 'Canımızı yaktı' diye bağıran vatandaşlar, şüphelinin dışarı çıkarılmasını istedi.

ŞÜPHELİ PİKAP EMNİYETE GETİRİLDİ

Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 5-6 köyün boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken bir araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.

Harmancık'ta ormanda görülen 03 HK 184 plakalı şüpheli araç ihbarı üzerine kimliği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken o araç ise emniyete getirildi. Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığı belirterek dağılmalarını istedi.

BENZİN DÖKÜLEREK YAKILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, kentteki ormanları küle çeviren orman yangınına ilişkin, 03 plakalı bir pikabın bölgeye benzin dökerek ateşlediği şeklinde bilgi edindiklerini açıklamıştı.

Öztürk yangın merkezine ulaştıklarında bölgede yoğun şekilde benzin kokusu olduğunu söylemişti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Tunç yaptığı açıklamada "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.