Benzin fiyatlarına indirim. Tabelalar yarın değişecek

Kaynak: Haber Merkezi
Benzin fiyatlarına indirim. Tabelalar yarın değişecek

Otomobil sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzin fiyatlarına bu geçeden geçerli olmak üzere indirim geliyor.

Araç sahiplerini sevindiren gelişmeye göre, benzin fiyatlarında büyük bir indirim gerçekleşecek.

Piyasada yaşanan dalgalanmalar bu kez benzin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişiklik kapsamında 06 Eylül 2024 Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 83 kuruşluk bir indirim geliyor. Ancak motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

LPG'ye dün 1 lira 30 kuruşluk zammın ardından bu kez benzin fiyatlarına indirim haberi geldi. Geçen hafta benzine 1 lira 46 kuruş indirim gelmişti. Bu geceden itibaren benzine 1 lira 83 kuruş daha indirim yapılacak.

Geçen hafta benzine 1 lira 46 kuruş, motorine 79 kuruşluk bir indirim gelmişti. LPG’ye ise 1 lira 30 kuruşluk bir zam gelmişti.

5 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43.31 lira

Motorin fiyatı: 43.23 lira

LPG fiyatı: 25.13 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 43.19 lira

Motorin fiyatı: 43.16 lira

LPG fiyatı: 24.59 lira

Ankara

Benzin fiyatı: 43.62 lira

Motorin fiyatı: 43.62 lira

LPG fiyatı: 25.14 lira

İzmir

Benzin fiyatı: 44.08 lira

Motorin fiyatı: 44.13 lira

LPG fiyatı: 24.89 lira

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