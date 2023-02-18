Benzin istasyonlarında pompacılara artık gerek kalmayacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Danimarka merkezli Autofuel’in geliştirdiği robot pompacı, sürücülerin araçtan inip yakıtlarını doldurmasını veya herhangi bir insan pompacının yardımına ihtiyaç duymuyor.

Geliştirilen robotik sistem herhangi bir pompa istasyonuna entegre edilebiliyor. Sistem aynı zamanda müşteri tanımlama ve ödeme işlemlerini hallederek tüm süreci eller serbest hale getiriyor.

Firma, yakıt ikmali sürecinin son 70 yıldır hiç değişmediğini ancak teknolojinin ise hızla geliştiğini “bugünlerde hızlı internete, akıllı telefonlara, AI asistanlarına ve yakında yollarda bulunacak olan sürücüsüz arabalara sahip" olduğumuzu söylüyor. İngiliz analiz firması Insight'a göre, robotik yakıt ikmali büyüyen bir iş ve yalnızca Avrupa pazarının değerinin 2028 yılına kadar yaklaşık 50 milyar dolara çıkması bekleniyor.