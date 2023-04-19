Benzin istasyonlarında cep telefonu kullanmak neden yasaktır

Pompanın üzerine dikkatli bakıldığında cep telefonu işaretinin olmadığı görülür.

Bu uyarı pek çok kişiye garip gelebilir ancak böyle bir uyarının var olduğuna dair soruları akla geliyor.

1990'larda ve 2000'lerde, insanların cep telefonu kullanımı nedeniyle benzin istasyonlarında yangınlar çıktığına dair kanıtlanmamış raporlar bulunuyordu.

O dönemde yayılan tipik bir zincir e-posta ise, sürücülere bir sürücünün “kullanmakta olduğu cep telefonundan gelen statik elektrikle tutuştuktan sonra benzin buharı patladığında yanıklara maruz kaldığını ve arabasının ciddi şekilde hasar gördüğünü” ifade ediliyordu. Ancak bu e-posta hiçbir zaman doğrulanmadı.

Aslında yangınların telefonlar nedeniyle çıktığına dair bu e-postalar dışında hiçbir rapor bulunmuyor.

Benzin istasyonlarında statik elektrik kaynaklı yangın çıkması mümkün olarak tanımlandı. Ancak bu durumun cep telefonlarından kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt bulunmıyor.