Benzin istasyonlarında cep telefonu kullanmak neden yasaktır

Benzin istasyonlarında cep telefonlarının kullanımının yasak olduğuna dair bazı semboller bulunur. Peki bu durumun asıl sebebi nedir?

Benzin istasyonlarında cep telefonu kullanmak neden yasaktır

Pompanın üzerine dikkatli bakıldığında cep telefonu işaretinin olmadığı görülür.

Bu uyarı pek çok kişiye garip gelebilir ancak böyle bir uyarının var olduğuna dair soruları akla geliyor.

1990'larda ve 2000'lerde, insanların cep telefonu kullanımı nedeniyle benzin istasyonlarında yangınlar çıktığına dair kanıtlanmamış raporlar bulunuyordu.

O dönemde yayılan tipik bir zincir e-posta ise, sürücülere bir sürücünün “kullanmakta olduğu cep telefonundan gelen statik elektrikle tutuştuktan sonra benzin buharı patladığında yanıklara maruz kaldığını ve arabasının ciddi şekilde hasar gördüğünü” ifade ediliyordu. Ancak bu e-posta hiçbir zaman doğrulanmadı.

Aslında yangınların telefonlar nedeniyle çıktığına dair bu e-postalar dışında hiçbir rapor bulunmuyor.

Benzin istasyonlarında statik elektrik kaynaklı yangın çıkması mümkün olarak tanımlandı. Ancak bu durumun cep telefonlarından kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt bulunmıyor.

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı