Benzin istasyonu görevlisine çarpıp metrelerce sürükledi

İzmir Bayraklı Otobanı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay endişeye sebep oldu.
İzmir’de bir sürücü, akaryakıt istasyonunda çalışan 2 görevlinin üzerine aracını hızla sürdü.
Aracı fark eden 1 çalışan canını son anda kurtarırken, diğer çalışan ise çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.
Sürücü olay yerinden hızla uzaklaşırken istasyon görevlisine ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı.
Ağır yaralanan istasyon görevlisi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaçan sürücü için yakalama çalışmaları sürüyor.