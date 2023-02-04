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  • Son model aracıyla benzin almaya geldi. Paraları kadın pompacının yüzüne fırlattı 

Son model aracıyla benzin almaya geldi. Paraları kadın pompacının yüzüne fırlattı 

Benzinlik istasyonunda çalışan kadının yaşadıkları sosyal medyada büyük tepki topladı. Mercedes aracıyla benzinliğe gelen şahıs, görevli kadının yüzüne para fırlattı. Parayı yerden toplayan pompacı kadının ağladığı görüldü. 

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:37
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Benzin istasyonunda pompacı kadına ahlaksız hareket

Son model aracıyla benzin almaya geldi. Paraları kadın pompacının yüzüne fırlattı 
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Yurt dışında meydana gelen olayda son model Mercedes aracıyla benzin istasyonuna gelen şahıs, aracının deposunu doldurttuktan sonra, pompacı kadına büyük tepki toplayan bir davranışta bulundu. Yaşananlar Benzin istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son model Mercedes'in deposunu doldurduktan sonra tutarı bildirmek için cama eğilen pompacı kadın hiç beklemediği bir davranışla karşı karşıya kaldı. Ödeme yapmak için aracından inmeyen sürücü, görevli kadının yüzüne paraları fırlattı.

Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran pompacı kadın, yere düşen paraları topladı. Görüntülerde, kadının paraları toplarken ağladığı görüldü. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı, tepkiler de çığ gibi büyüdü. 

Sosyal medyada gündeme gelen görüntüler büyük tepki topladı.

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vatandaş
4.02.2023 18:09
görgüsüzlük buna derler  
 
vatandaş
4.02.2023 18:09
görgüsüzlük buna derler  
 
bizde olsa
4.02.2023 18:08
birde vururlar.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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