Son model aracıyla benzin almaya geldi. Paraları kadın pompacının yüzüne fırlattı 

Yurt dışında meydana gelen olayda son model Mercedes aracıyla benzin istasyonuna gelen şahıs, aracının deposunu doldurttuktan sonra, pompacı kadına büyük tepki toplayan bir davranışta bulundu. Yaşananlar Benzin istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son model Mercedes'in deposunu doldurduktan sonra tutarı bildirmek için cama eğilen pompacı kadın hiç beklemediği bir davranışla karşı karşıya kaldı. Ödeme yapmak için aracından inmeyen sürücü, görevli kadının yüzüne paraları fırlattı.

Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran pompacı kadın, yere düşen paraları topladı. Görüntülerde, kadının paraları toplarken ağladığı görüldü. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı, tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada gündeme gelen görüntüler büyük tepki topladı.