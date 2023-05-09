Benzin ve motorine haşırt dı bilekbord zammı geldi. Seçim indirimi kısa sürdü

Benzin ve motorine yapılan indirim, seçime 5 gün kala yerini zamma bıraktı. Bugün motorine 66 kuruş, benzine ise 43 kuruş zam yapıldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin 19 lira 81 kuruşa, motorin ise 18 lira 64 kuruşa yükseldi.

Benzin ve motorine haşırt dı bilekbord zammı geldi. Seçim indirimi kısa sürdü

Editör: Erhan SONGÜR

Brent petrolün varil fiyatının yükselmesini gerekçe gösteren hükümet, benzin ve motorine çifte zam yaptı.
Zammın ardından benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 76 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 81 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 16 kuruşa satılıyor.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18 lira 58 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 18 lira 64 kuruşa, Aankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 09 kuruşa depolara dolduruluyor.

Zamma tepki gösteren vatandaşlar "Seçim indirimi kısa sürdü. Hükümet bütçedeki açığı kapatmak için akaryakıta çifte zam yaptı. Alkollü içiceklere de daha önce zam yapmıştı. Şimdi sırada sigara var. Bilmeyenler brent petrole zam gelince hükümet de yapıyor diyerek savunmaya çekiliyor. Oysa brent petrolden ürün almak için aylar öncesinden para yatırılıyor" dedi.

Hükümetin en fazla akaryakıtı Rusya'dan ucuzca aldığını ama brent petrolün fiyatını baz alarak zam yaptığını söyleyen aynı vatandaş "Devlet yüksek miktarlarda kar yapıyor. Bu insafsız zamlar durdurulsun. Aynı yerden aynı marka ürünü 2 gün sonra aynı fiyata alamıyoruz" diyerek isyan etti.

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