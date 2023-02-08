﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 

Benzin ve motorinin litre fiyatı uzun sürü sonra 20 TL'nin altına düştü. 1 lira 37 kuruş indirimcik gelen benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 72 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 78 kuruşa, Ankara'da 20 lira 05 kuruşa, İzmir'de de 19 lira 95 kuruşa düştü.
1 lira 15 kuruş indirimcik gelen motorinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 98 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 04 kuruşa, Ankara'da 20 lira 34 kuruşa, İzmir'de de 20 lira 38 kuruşa depolara doldurulacak.
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