Benzin ve motorine zam. Bu gece pompaya yansıyacak

Türkiye genelinde artan enflasyon ve ekonomik kriz akaryakıt fiyatlarını da vuruyor. akaryakıt fiyatlarına yönelik inişler ve çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Alınan bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 28 kuruş, motorine ise 26 kuruş zam yapılacak.

LPG fiyatlarında ise dün 1 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanacağı açıklanmıştı. Bu değişikliklerin, global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimlerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzinin güncel litresi ortalama olarak 43,65 lira, motorinin litresi ise 41,07 lira olarak fiyatlara yansıdı. Otogazın litre fiyatı ise 22,47 lira olarak belirlendi. Belirlenen fiyatlar akaryakıt türlerine ve illere göre değişiklik gösteriyor.

FİYAT HESAPLAMA MEKANİZMASI

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken Gümrüksüz rafineri fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor daha sonra KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Bu fiyat güncellemeleri, özellikle Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki son değişikliklerden sonra ortaya çıktı. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı, akaryakıt fiyatlarında artışa sebep olurken, otogaz da yaşanan indirim ise vatandaşları az da olsa rahatlattı.