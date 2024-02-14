Benzinde bu gece neler olacak neler. İstasyona gittiğinizde sevinçten çıldıracaksınız

Vatandaş her gün yeni bir zamla gözünü açıyor. Motorine gelen 2,56 zam sonrası litre fiyatı 45 TL'yi aştı. Benzin grubunda, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.