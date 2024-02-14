Benzinde bu gece neler olacak neler. İstasyona gittiğinizde sevinçten çıldıracaksınız

Kaynak: Ekonomim
Benzinde bu gece neler olacak neler. İstasyona gittiğinizde sevinçten çıldıracaksınız
Vatandaş her gün yeni bir zamla gözünü açıyor. Motorine gelen 2,56 zam sonrası litre fiyatı 45 TL'yi aştı. Benzin grubunda, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı, 82,60 dolar civarında bulunuyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle beraber vatandaş, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Bununla birlikte akaryakıt fiyatlarına zamları da peş peşe getiriyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39.34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 44.27 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39.43 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 44.34 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 40.13 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 45.1 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 40.34 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 45.31 TL

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