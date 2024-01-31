Benzinde zama zam geldi. 3 günde 3 zam

2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlere zam geliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılırken şimdi ise akaryakıt 40 liraları aşmış durumda.

3 GÜNDE 3. ZAM

Yeni yıl da geçen yıl olduğu gibi daha ilk günlerinden zam olup üstümüze yağmaya başladı.

Motorinin litre fiyatına dün itibariyle (30 Ocak Salı) geçerli olmak üzere 1,38 TL'lik zam yansımıştı.

Yeni gün de zamla başladı ve motorine bugün itibariyle (31 Ocak Çarşamba) geçerli olmak üzere 1,40 TL’lik bir zam daha gelmiş oldu.

Bir zam daha geleceği ortaya çıktı. Dün ve bugün zamla uyanan araç sahiplerinin yarın bir kez daha zamla uyanacağı ortaya çıktı.

Bu gece saatler 00:00'ı gösterdiğinde benzinin litre fiyatına tam 2 TL’lik yeni zam geleceği ortaya çıktı.

GÜNCEL FİYATLAR

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 39,07 TL

Motorin litre fiyatı: 42,38 TL

LPG litre fiyatı: 20,41 TL

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 38,38 TL

Motorin litre fiyatı: 41,62 TL

LPG litre fiyatı: 20,37 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 39,29 TL

Motorin litre fiyatı: 42,57 TL

LPG litre fiyatı: 20,19 TL

Antalya'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 39,80 TL

Motorin litre fiyatı: 43,157 TL

LPG litre fiyatı: 20,37 TL