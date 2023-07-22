Benzine bir dev zam daha. İşte yüzde 52 yüzyılı

Akaryakıttan alınan ÖTV oranının artırılmasının ardından dün motorine 1 lira 55 kuruş zam gelmişti. Bu zammın yankıları sürerken benzine salı günü 2 TL zam beklendiği açıklandı.

Benzine bir dev zam daha. İşte yüzde 52 yüzyılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra derinleşen ekonomik krizde zamlar üst üste gelirken vatandaşın da alım gücü düştükçe düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi. Benzinin fiyatı ÖTV zammıyla çoğu ilde 32-34 lirayı bulurken motorinin litre fiyatı ise 32 liraya çıkmıştı.

ÖTV zammını acısı sürerken motorine dün zam geldi. Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİNE BİR ZAM DAHA

Halktv’de yer alan bilgilere göre, motorinin ardından bugün benzine bir zam daha geliyor. Salı gününden itibaren benzine 2 TL zam geleceği öne sürüldü.

ERDOĞAN BENZİNE ZAMMI SAVUNDU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, benzin ve motorin fiyatlarına yapılan büyük zammı savunarak Türkiye’nin akaryakıtta Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olduğunu savundu.

Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye’nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir.

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