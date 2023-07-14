Benzine bu gece yarısı zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun

Bütçedeki açığı kapatmak için hükümet zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Bu gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş zam yapılacak.

Benzine bu gece yarısı zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun

Editör: Erhan SONGÜR

Zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyoruz. Hükümet en büyük gelir kaynağı olan akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerine yaptığı zamları seriye bağladı.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 68 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 62 kuruşa, Ankara'da 27 lira 13 kuruşa, İzmir'de 27 lira 18 kuruşa satılıyor.

Bu gece yarısından sonra yapılacak 1 lira 32 kuruşluk zamdan sonra benzinin litresi Avrupa Yakası'nda 28 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 27 lira 94 kuruşa, Ankara'da 28 lira 45 kuruşa, İzmir'de 28 lira 50 kuruşa yükselecek.

SIRADA ÖTV ZAMMI VAR

2 gün önce 1 lira 7 kuruş zam yapılan motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 35 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 29 kuruşa, Ankara'da 26 lira 80 kuruşa, İzmir'de 26 lira 93 kuruşa depolara dolduruluyor.
Benzin ve motorine önümüzdeki günlerde yaklaşık 40 kuruş da ÖTV artışı kaynaklı zam gelecek.

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen iki ayda zam oranı benzinde yüzde 41,4, motorinde yüzde 41,7 oldu. Bu dönemde dolar kuru, 19,60’dan 26,20’ye kadar yükseldi.

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