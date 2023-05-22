Benzine dev zam. Durmak yok zamlara devam

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş zam bekleniyor.

Benzine dev zam. Durmak yok zamlara devam

Editör: Osmancan Erok

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta dalgalanmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala benzine 77 kuruşluk zam geleceği bildirildi.

Yarından itibaren benzine 77 kuruşluk zam beklenirken Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin litresi ise İstanbul Anadolu Yakası'nda 19 lira 76 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 81 kuruşa, Ankara 20 lira 16 kuruşa, İzmir'de 20 lira 14 kuruşa depolara dolduruluyor.

77 kuruşluk zam sonrası benzinin litresi İstanbul Anadolu Yakası'nda 20 lira 53 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 88 kuruşa, Ankara 20 lira 52 kuruşa, İzmir'de 20 lira 64 kuruşa depolara doldurulacak.

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Motorinin güncel fiyatı ise şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası: 19.33 TL

Avrupa Yakası: 19.39 TL

Ankara: 19.76 TL

İzmir: 19.85 TL

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