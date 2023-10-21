Benzine dev zam geldi. Depoyu doldurmak yürek isteyecek

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sonrası artan petrol fiyatları benzine dev zam olarak yansıdı. Benzine 1 lira 48 kuruş zam geldi. Depoyu doldurmak artık yürek isteyecek.

Benzine dev zam geldi. Depoyu doldurmak yürek isteyecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden yer alıyor.

BENZİNE YİNE ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına 17 Ekim'de 2 lira 23 kuruş zam geldi. Zam sonrasında motorin fiyatları bazı illerde tekrar 40 liranın üzerine çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.58 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 35.15 liradan satılıyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 35,02 TL

Motorin fiyatı: 39,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 35,07 TL

Motorin fiyatı: 39,62 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,68 TL

Motorin fiyatı: 40,19 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,78 TL

Motorin fiyatı: 40,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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