Benzine dev zam geldi. Depoyu doldurmak yürek isteyecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden yer alıyor.
BENZİNE YİNE ZAM GELDİ
Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.
Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına 17 Ekim'de 2 lira 23 kuruş zam geldi. Zam sonrasında motorin fiyatları bazı illerde tekrar 40 liranın üzerine çıktı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.58 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 35.15 liradan satılıyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 35,02 TL
Motorin fiyatı: 39,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 35,07 TL
Motorin fiyatı: 39,62 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,68 TL
Motorin fiyatı: 40,19 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,78 TL
Motorin fiyatı: 40,34 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.