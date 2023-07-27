Benzine mazota fahiş zamlar yapıldı İBB’nin zam teklifi kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile benzine ve mazota uygulanan ÖTV arttı. ÖTV artışı sonrası üste gelen zamlar ile İstanbul’da motorin litresi 33.92 lira, benzinin litresi ise 36.05 liraya yükseldi.

Benzine gelen zamlar sonrası çok sayıda üründe zamlandı. Ayrıca bazı belediyeler toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Toplu taşımaya zam yapması beklenen kentlerden İstanbul’da ise yüzde 57’lik zam teklifi gündeme geldi.

İstanbul’da yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıkmadı. İBB yönetimi, enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, yüzde 40, İstanbul Taksi Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etti. UKOME toplantısında zam oranları üzerinde anlaşma sağlanamadığı için toplu taşıma ücretlerine zam yapılamadı. Zam teklifi ağustos ayında yeniden görüşülecek.

‘HAKKIMIZ OLANI VERİN, BAKIN HİÇ ŞİKÂYET GELİYOR MU?’

Toplu ulaşım zam teklifinin görüşüldüğü sırada tartışma yaşandı.

Zam oranlarıyla ilgili söz alan İstanbul Taksi Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Anlatılan veriler gerçekçi değil. İstanbul halkı ile bizi karşı karşıya getiren bu masa. Gitmiyorlar, almıyorlar. Siz bize hakkımız olanı verin bakın hiç şikâyet geliyor mu. Siz indi bindi için 70 TL teklif ettiniz. Geçen hafta alt komisyon yaptınız ve bizim taksiciler indi bindiyi 75 TL yaptı. İBB’nin yüzde 57’lik teklifi de bakanlığın yüzde 40 teklifini de kabul etmiyoruz. Bizim giderlerimize göre yüzde 170 zam yapılmalı ama vatandaşı düşünerek yüzde 100’lük düzenleme istiyoruz” dedi.

‘EN BÜYÜK MAĞDUR İBB’

Bu durumda en büyük mağdur İBB diyen Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Ayda 1.2 milyar toplu taşımayı sübvanse ediyoruz. Hiçbir yönetim zam yapmak istemez. Biletleri karşılama oranı yüzde 50’nni altına düşmüş durumda. Öğrenci bileti çok fazla suiistimal edilmeye başkandı” ifadelerini kullandı.

‘18 MİLYON İSTANBULLUYU DA DÜŞÜNMELİYİZ’

Gökce’nin ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, “Ekonomik sıkıntıların getirdiği bir dengesizlik var. Sadece esnaf değil vatandaşta yaşıyor. En son zammı ocak ayında uyguladık. Biz de artışlarımızı enflasyona göre yansıtıyoruz. Doğru yansıtıyor ya da yansıtmıyor. Otomatik olarak yüzde 32 oranında zam yapılmalı ama akaryakıttaki dengesizlik nedeniyle yüzde 40 zam teklif ediyoruz. İndirimli ücretlendirmeyle ilgili bir düzenleme yapmamız lazım. Suiistimal ediliyorsa bunu giderelim. Esnafı düşündüğümüz kadar 18 milyon İstanbulluyu da düşünmeliyiz” şeklinde konuştu.

BENZİN ZAMMINA RAĞMEN TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Benzin ve mazota gelen yüksek zamma rağmen İstanbul’da toplu taşımaya zam teklifinin kabul edilmemesi dikkat çekti. Söz konusu kararın arkasında İBB’nin çalışmasının engellenmesinin amaçlandığı konuşuluyor. Yerel seçimlere geri sayım başlarken gelen son karar bazı çevrelerde tepkiyle karşılandı. Ağustos ayında yapılacak UKOME toplantısında teklifin kabul edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.