Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili, 1 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesi “berâet” kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamındadır. Buna göre “Berat gecesi” günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” anlamlarındaki terkipler kullanılmaktadır.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili

21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık Perşembe Regaib Kandili