Berat adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Berat isminin anlamını araştırıyor. Peki, Berat ne demek? Berat isminin anlamı nedir?

BERAT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Berat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

- Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.

- Doğru ve güzel olan.

BERAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Berat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Berat ismini koymak caizdir.