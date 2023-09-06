Berat ne demek? Berat isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Berat da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Berat ne demek? Berat isminin anlamı nedir?

Berat ne demek? Berat isminin anlamı nedir?

Berat adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Berat isminin anlamını araştırıyor. Peki, Berat ne demek? Berat isminin anlamı nedir?

BERAT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Berat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

- Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.

- Doğru ve güzel olan.

BERAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Berat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Berat ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi Teknoloji - Otomotiv
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak Ekonomi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda Spor
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek Güncel
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar Sağlık
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nun 3 istasyonu hizmet vermiyor Güncel
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nun 3 istasyonu hizmet vermiyor