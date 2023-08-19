Berber filminden ilk kare geldi

Kariyerleri kadar özel hayatlarıyla da gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu ile Burak Özçivit "Berber" filmi için kamera karşısına geçti. İki oyuncu sette poz verirken Yazıcıoğlu’nun sakal bırakması dikkat çekti.

Berber filminden ilk kare geldi

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisinin bitmesiyle çok konuşulan Mert Yazıcıoğlu, Darmaduman dizisinin ardından Berber filminde Burak Özçivit ile rol alacak. Filmde baba ve oğlu oynayacak olan ikiliden ilk görüntü geldi.

berber-filminde-basrolu-paylasan-mert-yazicioglu-16242525-4824-m.jpg

MERT YAZICIOĞLU İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Hikayesi Cem Özduru'ya ait olan filmin çekimleri pazartesi günü başladı. Aynı filmde rol alan Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk kare de geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Özçivit, "Sadece işinin ehli bir berber mi yoksa çok daha fazlası mı?" ifadelerini kullanırken Mert Yazıcıoğlu da fotoğrafı yayınladı.

berber-filminde-basrolu-paylasan-mert-yazicioglu-16242525-3358-m.jpg

İki sevilen oyuncunun yer aldığı Berber filmi Netflix'te yayınlanacak. Kilo aldığı görülen Yazıcıoğlu'nun sakallarını uzatması da dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncunun yeni imajı için sevenlerinden tam not aldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Merih Demiral yeni takımına imzayı attı. Kazanacağı rakam dudak uçuklattı Spor
Merih Demiral yeni takımına imzayı attı. Kazanacağı rakam dudak uçuklattı
Amme suresi nasıl okunur? Amme suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir? Keşfet
Amme suresi nasıl okunur? Amme suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan liman başkanı adliyeye sevk edildi Güncel
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan liman başkanı adliyeye sevk edildi
Lev Enzelna suresi nasıl okunur? Lev Enzelna suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir? Keşfet
Lev Enzelna suresi nasıl okunur? Lev Enzelna suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?
Milli sporcudan Olimpiyat müjdesi Spor
Milli sporcudan Olimpiyat müjdesi
Rüyada papa görmek ne anlama geliyor? Rüyada papa görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada papa görmek ne anlama geliyor? Rüyada papa görmek neye işaret?