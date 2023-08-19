Berber filminden ilk kare geldi

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisinin bitmesiyle çok konuşulan Mert Yazıcıoğlu, Darmaduman dizisinin ardından Berber filminde Burak Özçivit ile rol alacak. Filmde baba ve oğlu oynayacak olan ikiliden ilk görüntü geldi.

MERT YAZICIOĞLU İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Hikayesi Cem Özduru'ya ait olan filmin çekimleri pazartesi günü başladı. Aynı filmde rol alan Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk kare de geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Özçivit, "Sadece işinin ehli bir berber mi yoksa çok daha fazlası mı?" ifadelerini kullanırken Mert Yazıcıoğlu da fotoğrafı yayınladı.

İki sevilen oyuncunun yer aldığı Berber filmi Netflix'te yayınlanacak. Kilo aldığı görülen Yazıcıoğlu'nun sakallarını uzatması da dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncunun yeni imajı için sevenlerinden tam not aldı.