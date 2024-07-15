Berber, kuaför ve güzellik salonlarına yeni düzenleme

01.08.2024 tarihli ve 87693699 sayılı Valilik Oluru ile alınan karar doğrultusunda, Erzurum genelinde faaliyet gösteren bu işletmelerin pazar günleri kapalı olacağı belirtildi. Özel günlerin pazar gününe denk gelmesi durumunda ise İlçe Kaymakamlıklarından veya Ticaret İl Müdürlüğünden izin alınması gerekiyordu. Ancak, 09.07.2024 tarihli ve 98559029 sayılı yeni düzenleme ile bu ifade iptal edilerek, gerekli izinlerin Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınması kararlaştırıldı.

Denetimlerin belediyeler tarafından yapılacağı ve kurallara uymayan işletmelerin tespit edilerek ilgili tutanak ve görsellerin Ticaret İl Müdürlüğüne iletileceği belirtildi.