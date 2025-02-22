Berber, müşterilerini karlı havada, tıraş etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Berber, müşterilerini karlı havada, tıraş etti

Muş'ta berber Resul Kaya, müşterisini karlı havada, iş yerinin önüne koyduğu sandalyede tıraş etti.H

Muş'ta berber Resul Kaya, müşterisini karlı havada, iş yerinin önüne koyduğu sandalyede tıraş etti.

Hürriyet Caddesi'nde kuaför salonu işleten Resul Kaya, kar yağışı ve soğuğa aldırmadan müşterilerini açık havada tıraş ediyor. Kaya, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı kent merkezindeki iş yerinin önüne masa ve sandalye çıkarıp, müşterilerini karşıladı. Kaya'nın, makası ve makinesiyle müşterilerine saç sakal kesimi ve bakımı yaptığı anlar, çevredekilerin de ilgisini çekti ve sosyal medyada paylaşıldı.

Berber, müşterilerini karlı havada, tıraş etti

Berber, müşterilerini karlı havada, tıraş etti

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