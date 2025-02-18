Berberde öldürülmüştü! Katili tanıdık çıktı

Olay, 14 Şubat günü 13.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Nursoy (24) borç verdiği arkadaşı İ.M.'nin (35) berber dükkanına gitti. Nursoy, alacağını istedi ancak alamadı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.M., arkadaşı Onur Nursoy'u göğsünden 4 kez vurdu. Onur Nursoy, karnından vurularak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nursoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Nursoy'a yapılan otopsisinin ardından cenazesi toprağa verildi.

ARAZİDE KAÇARKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Onur Nursoy'un katilini yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısı İ.M.'yi (35) kuzeni E.M.'nin (23) bölgeden kaçırdığını tespit etti. Kamera incelemeleri sonucu şüpheli İ.M.'nin kaçtığı otomobil Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Bölgeden fazla kaçamayacaklarını öngören dedektifler, İ.M. ve kaçmasına yardım eden kuzeni E.M.'yi boş arazide yakaladı.

GÖĞSÜNDEN VURUP "AYAKLARINA SIKTIM" DİYE SAVUNMA YAPTI

Emniyette sorguya alınan İ.M., "Kendimi korumak için ateş ettim. Bana saldırdı, kendimi koruma için ayaklarına ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M. "kasten adam öldürme" suçundan, kuzeni E. M. ise "yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.