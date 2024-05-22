Berberin ağılda cesedi bulunmuştu. Arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş

Kaynak: DHA
Berberin ağılda cesedi bulunmuştu. Arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş

Balıkesir’de kendisine ait ağılda silahla vurulmuş ölü bulunan Sezgin Savaş’ın (33) arkadaşı Emre Gündüz (29), Sezgin Savaş’ı öldürmek suçundan gözaltına alındı. Gündüz, ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı olarak beraber yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söyledi.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana gelen olayda, Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan bir silah sesi duyuldu. Çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Silahla vurulduğu öğrenilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Polis ekipleri, Savaş'ın ölümüne ilişkin başlattığı inceleme kapsamında arkadaşı Emre Gündüz'ü olayda kullanıldığı iddia edilen silah ile evinde gözaltına aldı. Gündüz verdiği ifadede Savaş'ı dini nikahlı olarak beraber yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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