Berberlerde bir ilk başladı. Sıra kuaförlerde. Herkes kara kara düşünüyor

Güzellik salonları, berberler ve kuaförlerin ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması kararı dün resmen başladı.

Uygulama berberlerde dün uygulanmaya başlarken kuaförler de haftadan itibaren bir gün kapalı olacak. Konuya ilişkin yapılan ankette, kapalı olacak gün pazar olarak seçilirken, işletme sahiplerinin yanı sıra karara en çok gelinler damatlar isyan etti.

UYGULAMADAN KİMSE MEMNUN KALMADI

Düğünlerin en yoğun olduğu gün pazar günü berber ve kuaförlerin kapalı olması tartışma konusu olurken, ne esnaf ne de müşteriler alınan karardan memnun olmadı.

"NEDEN PAZARTESİ DEĞİL DE PAZAR GÜNÜ?"

Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tatil günü olarak pazar günün seçilmesine tepki gösterdi. Akkaya, "Neden pazar günü? Haftanın ölü günü olan pazartesi günü yapsınlar." diye konuştu.

Karara işletmecilerin yanı sıra düğün yapacak çiftler de büyük tepki gösterirken Ticaret Bakanlığınca alınan bu kararın esnafı da müşteriye de memnun etmediği görüldü.

GELİNLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Bakanlığın aldığı karar dün itibarıyla berberlerde uygulanırken kuaförlerde de önümüzdeki hafta uygulanmaya başlayacak. Uygulamadan en çok etkilenen gelinler ve damatlar ise bu duruma isyan ederek şimdiden kara kara düşünmeye başladı.