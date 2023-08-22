Berdan Mardini meyhane masa örtüsü elbisesiyle poz verdi

Geçtiğimiz ay paylaştığı ilginç kıyafeti sonrası eleştiri oklarının hedefi olan türkücü Berdan Mardini, son olarak yine ilginç tarzıyla adından söz ettirdi. Mardini, fotoğrafına eklediği mesajla sosyal medyada gündem oldu.