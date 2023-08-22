Berdan Mardini meyhane masa örtüsü elbisesiyle poz verdi

Geçtiğimiz ay paylaştığı ilginç kıyafeti sonrası eleştiri oklarının hedefi olan türkücü Berdan Mardini, son olarak yine ilginç tarzıyla adından söz ettirdi. Mardini, fotoğrafına eklediği mesajla sosyal medyada gündem oldu.

Berdan Mardini meyhane masa örtüsü elbisesiyle poz verdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Berdan Mardini geçtiğimiz ay paylaştığı fotoğraf sonrası çokça eleştirilmişti. El örgüsü masa örtüsü gibi bir kıyafet giyen türkücü sosyal medyanın diline düşmüştü.

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Türkücü Berdan Mardini,bir kez daha ilginç giyim tarzıyla gündeme geldi.

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Mardini, bu kez meyhane masa örtüsü gibi kareli kıyafetiyle olay oldu.

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Fotoğrafına eklediği mesajla ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Fotoğrafını yorumlara kapatan ünlü türkücü ''Bu sefer masa örtüsüyle çıkıcam' 'notunu yazdı.

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Berdan Mardini masa örtüsü gibi elbisesiyle akım yarattı.
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