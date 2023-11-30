Beren Saat'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Beren Saat’in 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beren Saat'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Oyuncu Beren Saat, şimdilerde Netflix'te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündemden düşmüyor.

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Her sahnesi çok konuşulan güzel oyuncunun filmde giydiği iddialı elbiseleri de çok beğenildi. Beren Saat'in New York gecelerinde giydiği gri elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

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Güzel oyuncunun gri elbisesi ünlü bir markaya ait. Kimneredengiyinmiş adlı Instagram sayfasına göre; Beren Saat'in bu elbisesinin fiyatı tam tamına 25 bin 950 TL.

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