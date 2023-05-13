Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'i tiye aldı

Editör: Özlem KIRAL

Sevilen oyuncu çift Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çocuklarının eğitimlerini düşündüklerini söyleyerek bir süre önce İngiltere'ye yerleşmişti.

Bergüzal Korel eşi Halit Ergeç ile aralarında diyaloğu videoya çekerek sosyal medyadan paylaştı. Londra'da bir kafade çekilen videoda Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e “Kaç kere gidip geldin İstanbul Londra arası?” diye sordu. Ardından da Ergenç'in cevabını çekerek hesabından paylaştı

46 KEZ UÇAĞA BİNDİ PİLOT OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Halit Ergeç eşi Bergüzar Korel’e “Gidiş dönüş sayarsam 46…. Yani bu aralıktan aralığa… Hâlâ gidip gelmekteyim sürekli…” dedi. Bunun üzerine Bergüzar Korel “Yılda 46 kez uçağa bindiği için pilot olmayı düşünüyor” diyerek yanıt verdi.