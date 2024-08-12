Bergüzar Korel imaj değiştirdi. Artık sarışın değil

Korel, Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve çiftin üç çocuğunun olduğu biliniyor.

Kızı Leyla'nın doğumunun ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Korel, "Düğüm" dizisi ile yeniden televizyona döndü ve projede "Neslihan Turhan" karakterini canlandırıyor.

Saçlarını sarıya boyayarak ve kestirerek yeni bir imaj oluşturmuştu, fakat bu değişiklikte saç rengine alışmakta zorlandı.

Son dönemde 8 ayda 20 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Korel, bu sürede sağlıklı bir beslenme düzeni uyguladı, düzenli yürüyüşler yaptı ve her gün 1 saat yüzdü.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, Türk oyuncu ve model. 2 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Tiyatrocu Şükran Güngör ve oyuncu Halit Refig'in kızı olan Korel, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlamış ve çeşitli dizi ve film projelerinde başarılı performanslar sergiledi.

Özellikle "Binbir Gece", "Karadayı" ve "Vatanım Sensin" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanındı.

Korel, 2009 yılında ünlü oyuncu Halit Ergenç ile evlenmiş ve çiftin üç çocuğu bulundu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, Korel zaman zaman modellik ve televizyon programlarında da yer aldı.

Son hali

Son hali