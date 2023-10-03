Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı. Yeni imajı çok beğenilmişti

Son zamanlarda baştan aşağıya yenilenen, diyetle 20 kilo verip göğüs küçültme operasyonu geçiren Bergüzar Korel, 2009 yılında kendi gibi oyuncu Halit Ergenç'le dünyaevine girdi.

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile bu mutlu evliliğinden üç de çocuk dünyaya getirdi.

3. ÇOCUKTAN SONRA SARIŞIN OLDU

Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel, diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Bir proje için saçlarını da değiştiren Bergüzar Korel, yeni imajıyla oldukça beğenildi.

Ünlü oyuncu bugün sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu makyajsız hallerini paylaştı. Korel'e hayranları beğeni yağdırdı.